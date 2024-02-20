Пругло (Харченко) Мария Саввична
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения29.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
06.11.1926
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.01.1928
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Трофимович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1931
Отец ребёнка: Пругло Семен Трофимович
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно