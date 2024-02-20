Пругло (Харченко) Мария Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Харченко) Мария Саввична

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

29.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1906

Отец: Харченко Савва Павлович

Мать: Харченко Зиновия Михайловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
06.11.1926

Муж: Пругло Семен Трофимович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Трофимович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1931

Сын: Пругло Иван Семенович

Отец ребёнка: Пругло Семен Трофимович

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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