Пругло Семен Трофимович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения04.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1906
Отец: Пругло Трофим Демидович
Мать: Пругло Ирина Федоровна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
06.11.1926
Жена: Пругло Мария Саввична
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.01.1928
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Пругло Мария Саввична
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1931
Мать ребёнка: Пругло Мария Саввична
УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно