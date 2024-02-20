Пругло Семен Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Семен Трофимович

Пругло Семен Трофимович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

04.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1906

Отец: Пругло Трофим Демидович

Мать: Пругло Ирина Федоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
06.11.1926

Жена: Пругло Мария Саввична

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
27.01.1928

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Мария Саввична

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.08.1931

Сын: Пругло Иван Семенович

Мать ребёнка: Пругло Мария Саввична

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close