Мясников Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1927
Дата смерти30.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1927
Мать: Мясникова Клавдия
Рождение ребёнка
23.04.1955
Дочь: Рудакова Надежда Сергеева
Мать ребёнка: Мясникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панарина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Мясникова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мясникова Мария Ивановна
Смерть
30.12.2002