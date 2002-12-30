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Мясников Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1927

Дата смерти

30.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1927

Отец: не указан

Мать: Мясникова Клавдия

Рождение ребёнка
23.04.1955

Дочь: Рудакова Надежда Сергеева

Мать ребёнка: Мясникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панарина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Мясникова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Мария Ивановна

Смерть
30.12.2002
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