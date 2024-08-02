Нехорошев Андрей Миронович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Нехорошева Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нехорошев Павел Андреевич
Мать ребёнка: Нехорошева Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нехорошев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Нехорошева Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Нехорошева Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Нехорошева Авдотья (Евдокия) Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Нехорошев Павел меньшой Андреевич
Мать ребёнка: Нехорошева Авдотья (Евдокия) Федоровна
Смерть
Неизвестно