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Рыжкова -- Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Иннокентий Егорович

Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: Рыжкова Елена Иннокентьевна

Отец ребёнка: Рыжков Иннокентий Егорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 68
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рыжков Леонид Иннокентьевич

Отец ребёнка: Рыжков Иннокентий Егорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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