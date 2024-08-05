Рыжкова -- Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1908
Дочь: Рыжкова Елена Иннокентьевна
Отец ребёнка: Рыжков Иннокентий Егорович
28 33 54 68
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рыжков Леонид Иннокентьевич
Отец ребёнка: Рыжков Иннокентий Егорович
Смерть
Неизвестно