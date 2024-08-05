Рыжков Иннокентий Егорович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Рыжков Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1908
Дочь: Рыжкова Елена Иннокентьевна
Мать ребёнка: Рыжкова -- Дарья Степановна
28 33 54 68
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рыжков Леонид Иннокентьевич
Мать ребёнка: Рыжкова -- Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно