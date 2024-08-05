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Рыжков Иннокентий Егорович

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Рыжков Егор Петрович

Мать: Рыжкова -- Серафима Карповна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова -- Дарья Степановна

Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: Рыжкова Елена Иннокентьевна

Мать ребёнка: Рыжкова -- Дарья Степановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 68
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рыжков Леонид Иннокентьевич

Мать ребёнка: Рыжкова -- Дарья Степановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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