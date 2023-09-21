Жорова Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1836 ст.
Отец ребёнка: Жоров Павел Емельянович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кобец (Жорова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Жоров Павел Емельянович
Смерть
Неизвестно