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Жорова Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жоров Павел Емельянович

Рождение ребёнка
03.04.1836 ст.

Сын: Жоров Никита Павлович

Отец ребёнка: Жоров Павел Емельянович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кобец (Жорова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Жоров Павел Емельянович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область

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