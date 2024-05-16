Иреклинцев Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иреклинцев Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иреклинцева Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Степанникова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанникова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1929

Дочь: Иреклинцева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Степанникова Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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