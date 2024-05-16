Иреклинцев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иреклинцева Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Степанникова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1929
Дочь: Иреклинцева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Степанникова Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно