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Кочетов Алексей Петрович
Кочетов Алексей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Петр
Мать
Журавлева Матрена
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Журавлев Петр
Мать:
Журавлева Матрена
Смерть
Неизвестно
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