Карпова (Моисеева) Агриппина Григорьевна
Место рожденияд.Антоновка Камско Устьинского района Республики Татарстан
Дата рождения06.07.1890
Дата смерти25.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1918
Сын: Карпов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Карпов Андрей Павлович
Смерть
25.03.1978