Карпова (Моисеева) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Моисеева) Агриппина Григорьевна

Место рождения

д.Антоновка Камско Устьинского района Республики Татарстан

Дата рождения

06.07.1890

Дата смерти

25.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
12.11.1918

Сын: Карпов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Карпов Андрей Павлович

Смерть
25.03.1978

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