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Сенченков Григорий Григорьевич

Место рождения

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенченков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Сенченков Антон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сенченков Афанасий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сенченков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Козлово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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