Сенченков Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенченков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Сенченков Антон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сенченков Афанасий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Сенченков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно