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Борисов Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Борисов Иван Иванович

Мать: Елина Зинаида Спиридоновна

Рождение ребёнка
02.09.1985

Дочь: Граничникова Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1987

Дочь: Емельянова Анна Игоревна

Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Кирилл Игоревич

Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна

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