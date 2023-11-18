Борисов Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец: Борисов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1985
Дочь: Граничникова Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1987
Дочь: Емельянова Анна Игоревна
Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нелюбова Лариса Адольфовна