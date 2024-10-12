Васелина Кузьмовна (Безсонова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812 ст.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Безсонова Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Безсонов Филипп Федорович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Безсонов Федор Филиппович
Отец ребёнка: Безсонов Филипп Федорович
Место жительства
13.07.1834 ст.
Смерть
Неизвестно