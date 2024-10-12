Васелина Кузьмовна (Безсонова) 1810 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Васелина Кузьмовна (Безсонова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1812 ст.

Муж: Безсонов Филипп Федорович

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Безсонова Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Безсонов Филипп Федорович

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Безсонов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Безсонов Филипп Федорович

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
13.07.1834 ст.
Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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