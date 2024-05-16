Пестрикова (Галкина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1900
Дата смерти21.03.1964
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900
Отец: Галкин Иван Агафонович
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
12.12.1924
Сын: Пестриков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Пестриков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
13.05.1927
Сын: Пестриков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Пестриков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.04.1929
Дочь: Пестрикова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Пестриков Василий Яковлевич
Смерть
21.03.1964