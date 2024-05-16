Пестрикова (Галкина) Анна Ивановна 23.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестрикова (Галкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Богдановка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.03.1900

Дата смерти

21.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1900

Отец: Галкин Иван Агафонович

Мать: не указана

Богдановка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1917

Муж: Пестриков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Пестриков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Пестриков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
13.05.1927

Сын: Пестриков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Пестриков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
24.04.1929

Дочь: Пестрикова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Пестриков Василий Яковлевич

Смерть
21.03.1964

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