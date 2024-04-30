Шайдуров Яков Власович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шайдуров Влас Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1858
Дочь: Шайдурова Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Шайдурова -- Евдокия Васильевна
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
26.05.1861
Сын: Шайдуров Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Шайдурова -- Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно