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Шайдуров Яков Власович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шайдуров Влас Иванович

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайдурова -- Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1858

Дочь: Шайдурова Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Шайдурова -- Евдокия Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
26.05.1861

Сын: Шайдуров Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Шайдурова -- Евдокия Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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