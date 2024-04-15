Бардакова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти24.12.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Бардаков Павел Федорович
Смерть
24.12.1900 ст.
Кровное, Сумська область
не исповедывалась и не приобщалась по нерадению домашних | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-T?i=409&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.12.1900 ст.
на кладбище д. Кровной