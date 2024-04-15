Бардакова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБардакова Александра Павловна

Бардакова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

24.12.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Бардаков Павел Федорович

Мать: не указана

Смерть
24.12.1900 ст.
Кровное, Сумська область
не исповедывалась и не приобщалась по нерадению домашних | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L981-T?i=409&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
26.12.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close