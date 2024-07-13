Бабушкина (Ильиных) Ирина Осиповна 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкина (Ильиных) Ирина Осиповна

Бабушкина (Ильиных) Ирина Осиповна

Место рождения

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ильиных Осип Никитович

Мать: не указана

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бабушкин Архип Алексеевич

Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Иванович

Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.