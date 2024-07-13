Бабушкина (Ильиных) Ирина Осиповна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ильиных Осип Никитович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бабушкин Архип Алексеевич
Отец ребёнка: Бабушкин Алексей Иванович
Красный Яр, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно