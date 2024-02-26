Сила Васильев
Место рождения
Дата рождения23.07.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1851 ст.
Отец: Василий Алексеев
Мать: Матрена Егорова
Бракосочетание
21.02.1869 ст.
Жена: Василиса Григорьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1873 ст.
Сын: Гавриил Силин
Мать ребёнка: Василиса Григорьева
Смерть
Неизвестно