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Сила Васильев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.07.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1851 ст.

Отец: Василий Алексеев

Мать: Матрена Егорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
21.02.1869 ст.

Жена: Василиса Григорьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.07.1873 ст.

Сын: Гавриил Силин

Мать ребёнка: Василиса Григорьева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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