Меланья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Потылицына) Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Потылицын Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Вохмина (Потылицына) Ирина Алекссева

Отец ребёнка: Потылицын Алексей Лукич

Смерть
Неизвестно

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