Меланья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Потылицына) Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Потылицын Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Вохмина (Потылицына) Ирина Алекссева
Отец ребёнка: Потылицын Алексей Лукич
Смерть
Неизвестно