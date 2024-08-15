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Прокофий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

19.10.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Никифор Григорьевич

Мать: Евдокия Петровна

дата вычислена
Смерть
19.10.1844 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z9-XKS4?i=64&wc=QPNX-TSF%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590433080&cc=1931806

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