Цыганкова Екатерина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.1845
Дочь: Цыганкова (Цыганкова) Марфа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Цыганков Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.01.1852
Сын: Цыганков Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1854
Дочь: Цыганкова (Цыганкова) Фекла
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно