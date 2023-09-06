Цыганкова Екатерина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова Екатерина Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Цыганков Ион Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1845

Дочь: Цыганкова (Цыганкова) Марфа

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Цыганков Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.01.1852

Сын: Цыганков Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1854

Дочь: Цыганкова (Цыганкова) Фекла

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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