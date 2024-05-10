Хейсин Исай (Еишуа) Фомич (Хаимович)
Место рождения
Дата рождения10.02.1893 ст.
Дата смерти19.06.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1893 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 84об... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | 5) Исай (умер 1 г. 4 ... Показать все
Смерть
19.06.1894 ст.
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти ... Показать все