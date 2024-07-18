Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов

Рождение ребёнка
15.01.1804

Сын: Афанасей Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов

Рождение ребёнка
29.12.1806

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов

Рождение ребёнка
21.05.1809

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов

Рождение ребёнка
27.08.1811

Дочь: Наталья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов

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