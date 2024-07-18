Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов
Рождение ребёнка
15.01.1804
Сын: Афанасей Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов
Рождение ребёнка
29.12.1806
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов
Рождение ребёнка
21.05.1809
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов
Рождение ребёнка
27.08.1811
Дочь: Наталья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Лукьянов