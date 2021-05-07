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Гараева Райхана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

14.11.1991

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Нургали Гараевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Гараева Насия Нургалиевна

Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1933

Дочь: Гараева Альфия Нургалиевна

Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Гараев Нурхайдар Нургалиевич

Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Гараева Зифа Нургалиевна

Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Габдуллина (Гараева) Мадина Нургалиевна

Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич

Смерть
14.11.1991
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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