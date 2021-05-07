Гараева Райхана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти14.11.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Гараева Насия Нургалиевна
Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич
Рождение ребёнка
06.02.1933
Дочь: Гараева Альфия Нургалиевна
Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гараев Нурхайдар Нургалиевич
Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Гараева Зифа Нургалиевна
Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Габдуллина (Гараева) Мадина Нургалиевна
Отец ребёнка: Гараев Нургали Гараевич
Смерть
14.11.1991