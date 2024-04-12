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Рябов Терентий Петрович

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869

Отец: Рябов Петр Федорович

Мать: Рябова Агафья Тимофеевна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1888

Жена: Рябова Ирина Ионовна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.1894

Сын: Рябов Захар Терентьевич

Мать ребёнка: Рябова Ирина Ионовна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Рябова Ирина Ионовна

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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