Рябов Терентий Петрович
Место рождения
Дата рождения28.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1869
Отец: Рябов Петр Федорович
Мать: Рябова Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
08.01.1888
Жена: Рябова Ирина Ионовна
Рождение ребёнка
06.02.1894
Мать ребёнка: Рябова Ирина Ионовна
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Рябова Ирина Ионовна
Смерть
Неизвестно