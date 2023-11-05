Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1701 и 1712
Дата смертиМежду 1775 и 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1723 и 1732
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Между 1775 и 1782