Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Даниловна

Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1701 и 1712

Дата смерти

Между 1775 и 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1705 и 1713 г.р.

Дети

Около 1728 г.р.
Между 1732 и 1739 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1701 и 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1723 и 1732

Муж: Иван Васильевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1775 и 1782
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close