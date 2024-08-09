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Сысуев Григорий Егорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Сысуев Егор Васильевич

Мать: Сысуева Харитина Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 26об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Сысуева) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Сысуева) Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Сысуева) Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-121л
Смерть
Неизвестно

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