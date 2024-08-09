Сысуев Григорий Егорович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
ГАСО, 24-25-330, 26об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Сысуева) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Сысуева) Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна
ГАСО, рев1834, 77л
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Сысуева) Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна
ГАСО, 179-1-213-121л
Смерть
Неизвестно