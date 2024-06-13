Алёхин Роман 23.09.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алёхин Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Гришина (Болотникова) Галина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришина (Болотникова) Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
22.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришина (Болотникова) Галина Юрьевна

Смерть
Неизвестно

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