Алёхин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1986
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гришина (Болотникова) Галина Юрьевна
Смерть
Неизвестно