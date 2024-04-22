Спасская (Шестакова) Наталья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Шестаков Фёдор
Рождение ребёнка
1828
Сын: Спасский Семён Максимович
Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Авдотья Максимовна
Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Катерина Максимовна
Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Спасский Степан Максимович
Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно