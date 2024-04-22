Спасская (Шестакова) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Шестакова) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Манылово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шестаков Фёдор

Мать: Шестакова Варвара Вуколова

Манылово, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Спасский Семён Максимович

Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Авдотья Максимовна

Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Катерина Максимовна

Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Спасский Степан Максимович

Отец ребёнка: Спасский Максим Яковлевич

Камешкурье, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спасский Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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