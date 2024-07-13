(Шемонаева) Феоктиста Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1899
Крещение
02.02.1899
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил замещающий священник Михаил Маевский, псаломщик Павел Книжников. Крёстная - жительница деревни Огнева Заимка, крестьянская дочь, девица А... Показать все
Смерть
Неизвестно