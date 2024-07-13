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(Шемонаева) Феоктиста Алексеевна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1899

Отец: Шемонаев Алексей Фёдорович

Мать: Шемонаева (Гусельникова) Пелагея Ермолаевна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
02.02.1899
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил замещающий священник Михаил Маевский, псаломщик Павел Книжников. Крёстная - жительница деревни Огнева Заимка, крестьянская дочь, девица А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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