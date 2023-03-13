Гальцевъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.09.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1837
Отец: Гальцевъ Федоръ
Бракосочетание
15.01.1862
Рождение ребёнка
01.07.1863
Сын: Гальцевъ Петръ
Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья
Рождение ребёнка
14.07.1864
Сын: Гальцевъ Емельянъ
Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья
Рождение ребёнка
04.02.1867
Сын: Гальцевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья
Рождение ребёнка
14.04.1869
Дочь: (Гальцева) Хиония
Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья
Рождение ребёнка
09.05.1875
Дочь: (Гальцева) Гликерия
Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья