Гальцевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГальцевъ Иванъ

Гальцевъ Иванъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.09.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1837

Отец: Гальцевъ Федоръ

Мать: Гальцева (Трубина) Степанида

Бракосочетание
15.01.1862

Жена: Гальцева (Обжорина) Прасковья

Рождение ребёнка
01.07.1863

Сын: Гальцевъ Петръ

Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья

Рождение ребёнка
14.07.1864

Сын: Гальцевъ Емельянъ

Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья

Рождение ребёнка
04.02.1867

Сын: Гальцевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья

Рождение ребёнка
14.04.1869

Дочь: (Гальцева) Хиония

Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья

Рождение ребёнка
09.05.1875

Дочь: (Гальцева) Гликерия

Мать ребёнка: Гальцева (Обжорина) Прасковья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.