Толмасов Tolmasoff John George
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.07.1875
Дата смерти10.06.1940
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1875
Отец: Толмасов Tolmasoff Григорий Grigorii Антонович Anton Prakovich
Россия
Рождение ребёнка
26.08.1898
Сын: Толмасов Tolmasoff Nick John
Мать ребёнка: Tania
Россия
Рождение ребёнка
10.09.1906
Дочь: Julia John
Мать ребёнка: Tania
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
23.03.1909
Сын: Толмасов Tolmasoff George John
Мать ребёнка: Tania
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Tania
Смерть
10.06.1940
Los Angeles, Los Angeles, California, USA