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Толмасов Tolmasoff John George

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.07.1875

Дата смерти

10.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1875

Отец: Толмасов Tolmasoff Григорий Grigorii Антонович Anton Prakovich

Мать: Tolmasoff Федосья Fedosia Андреевна Andreevna

Россия
Рождение ребёнка
26.08.1898

Сын: Толмасов Tolmasoff Nick John

Мать ребёнка: Tania

Россия
Рождение ребёнка
10.09.1906

Дочь: Julia John

Мать ребёнка: Tania

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Толмасов Tolmasoff George John

Мать ребёнка: Tania

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tania

Смерть
10.06.1940
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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