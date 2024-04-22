Козырев Герасим Евстигнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1890 ст.
Дочь: Козырева Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.
Дочь: Козырева Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1896 ст.
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Дочь: Козырева Степанида Герасимовна
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.
Сын: Козырев Степан Герасимович
Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно