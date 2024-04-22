Козырев Герасим Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Герасим Евстигнеевич

Место рождения

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Жена: Козырева Евдокия Васильевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.12.1890 ст.

Дочь: Козырева Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1892 ст.

Дочь: Козырева Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1896 ст.

Сын: Козырев Егор Герасимович

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Дочь: Козырева Степанида Герасимовна

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.

Сын: Козырев Степан Герасимович

Мать ребёнка: Козырева Евдокия Васильевна

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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