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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Арзубов Степан Данилович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Арзубов Степан Данилович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Арзубов Степан Данилович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Арзубов Нестер Степанович
Отец ребёнка: Арзубов Степан Данилович