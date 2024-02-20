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Угнивенко Григорий Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Угнивенко Андрей Харитонович

Мать: Угнивенко Домникия

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Военная служба
1848
Кубанская обл
приписан вместе с семьей и переселен в КЛКВ
Смерть
Неизвестно
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