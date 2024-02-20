Угнивенко Домникия
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1830
Сын: Угнивенко Гордей Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Сын: Угнивенко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Павел Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Сын: Угнивенко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842
Сын: Угнивенко Игнат Андреевич
Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно