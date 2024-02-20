Угнивенко Домникия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгнивенко Домникия

Угнивенко Домникия

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Сын: Угнивенко Гордей Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Сын: Угнивенко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Павел Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Угнивенко Степан Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1842

Сын: Угнивенко Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Угнивенко Андрей Харитонович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close