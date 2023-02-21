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Муфтахитдин Шагизиганов
Муфтахитдин Шагизиганов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Мужской
Отец
Шагизиган Худайбирдин
1790 г.р.
Мать
Гульсумбану
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Шагизиган Худайбирдин
Мать:
Гульсумбану
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