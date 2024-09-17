Ширшова (Ершова) Мария Мокеева
Место рождения
Дата рождения05.08.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1867 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширшова) Анисия Антонова
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Бракосочетание
10.02.1889 ст.
жених деревни Нератовки крестьянский сын Антоний Миронов Андреев,православный,первым браком (20 лет). Невеста деревни Нератовки крестьянская дочь девица Мария Макеева Егорова,православная ,первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: (Ширшова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.
Дочь: (Ширшова) Феодора Антонова
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Рождение ребёнка
12.03.1898 ст.
Дочь: (Ширшова) Дарья (Дария) Антонова
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
дата рождения на памятнике-7.07.1899г.
Рождение ребёнка
04.11.1901 ст.
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.
Дочь: (Ширшова) Афонасия Антонова
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
близнец
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.
Дочь: (Ширшова) Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
близнец
Рождение ребёнка
07.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов
Смерть
Неизвестно