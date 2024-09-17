Ширшова (Ершова) Мария Мокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Ершова) Мария Мокеева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1867 ст.

Отец: Ершов Мокей Егоров Георгиев

Мать: Ершова (Ширяева) Варвара Анисимова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширшова) Анисия Антонова

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1889 ст.

Муж: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
жених деревни Нератовки крестьянский сын Антоний Миронов Андреев,православный,первым браком (20 лет). Невеста деревни Нератовки крестьянская дочь девица Мария Макеева Егорова,православная ,первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: (Ширшова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1895 ст.

Дочь: (Ширшова) Феодора Антонова

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1898 ст.

Дочь: (Ширшова) Дарья (Дария) Антонова

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.

Сын: Ширшов Иван Антонович

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
дата рождения на памятнике-7.07.1899г.
Рождение ребёнка
04.11.1901 ст.

Сын: Ширшов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1903 ст.

Сын: Ширшов Созонт Антонович

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.

Дочь: (Ширшова) Афонасия Антонова

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.

Дочь: (Ширшова) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
07.06.1908 ст.

Сын: Ширшов Петр Антонович

Отец ребёнка: Ширшов (Андреев) Антоний Миронов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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