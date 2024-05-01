Александрова (Васильев) Евлампия Антоновна
Место рожденияУчасток Чинеевский, Курганская область, Россия
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1905
Сын: Александров Василий Семенович
Отец ребёнка: Александров Семен Трифонович
Ключики, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Ключики, Курганская область