Александрова (Васильев) Евлампия Антоновна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова (Васильев) Евлампия Антоновна

Место рождения

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Васильев Антон Антонович

Мать: Васильева (Митрофанова) Анна Никифоровна

Участок Чинеевский, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Семен Трифонович

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Александров Василий Семенович

Отец ребёнка: Александров Семен Трифонович

Ключики, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Ключики, Курганская область

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