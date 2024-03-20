Конопкина (Матвеева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1925
Дата смерти21.01.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1925
Отец: Матвеев Иван
Рождение ребёнка
21.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конопкин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конопкин Иван Дмитриевич
Смерть
21.01.1980