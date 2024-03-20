Конопкина (Матвеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопкина (Матвеева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1925

Дата смерти

21.01.1980

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1925

Отец: Матвеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конопкин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конопкин Иван Дмитриевич

Смерть
21.01.1980
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