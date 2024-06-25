Сатчиков Евдоким Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Сатчиков Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисавета
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сатчикова Опросинья Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Сатчикова Агафья Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сатчиков Василей Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1830
Мать ребёнка: Сатчикова Елисавета Федорова
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сатчикова Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сатчиков Дмитрий Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно