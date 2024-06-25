Сатчиков Евдоким Афанасьев 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСатчиков Евдоким Афанасьев

Сатчиков Евдоким Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Сатчиков Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисавета

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сатчикова Опросинья Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Сатчикова Агафья Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сатчиков Василей Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1827 и 1830

Сын: Сатчиков Андрей Евдоким

Мать ребёнка: Сатчикова Елисавета Федорова

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сатчикова Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сатчиков Дмитрий Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.