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Воронцов Филипп Ефимович

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Место рождения

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

04.10.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870 ст.

Отец: Воронцов Ефим Евленьевич

Мать: Воронцова Федосия Павловна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
10.01.1893 ст.

Жена: Воронцова Анна Ивановна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.

Сын: Воронцов Петр Филиппович

Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.

Дочь: Воронцова Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Воронцов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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