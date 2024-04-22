Воронцов Филипп Ефимович
Место рождения
Дата рождения04.10.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1870 ст.
Бракосочетание
10.01.1893 ст.
Жена: Воронцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1897 ст.
Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.
Дочь: Воронцова Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Воронцов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Воронцова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно