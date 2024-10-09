Лабуткин Ефим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лабуткин Гаврило Ефимович
Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лабуткин Вонифатий Ефимович
Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лабуткина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лабуткин Лаврентий Ефимович
Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Лабуткина Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна
Смерть
Неизвестно