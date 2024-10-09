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Лабуткин Ефим Матвеевич

Место рождения

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лабуткин Матвей Иванович

Мать: Лабуткина Марья Семеновна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лабуткин Гаврило Ефимович

Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лабуткин Вонифатий Ефимович

Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лабуткина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лабуткин Лаврентий Ефимович

Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Лабуткина Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Лабуткина Прасковья Михайловна

Рудеево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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