Артемова (Романова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Артемова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Артемов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Артемова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно