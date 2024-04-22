Артемова (Романова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова (Романова) Мария Михайловна

Место рождения

Алпатьево, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Алпатьево, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Артемов Николай Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Артемова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Артемов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Артемова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Артемов Иван Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Иван Фёдорович

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