Пименов Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти30.10.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Есть метрика о смерти в 1910 году. 79 лет. старость
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Пименов Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Карнюшкина Дарья Григорьевна
Есть метрика о свадьбе. 24 10 1907 Карнюшкин Василий Степанович 18 Алексеевка 1889 Пименова Дарья Григорьевна 16 Алексеевка 1891
Смерть
30.10.1910
Есть метрика о смерти в 1910 году. 79 лет. старость