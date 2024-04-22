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Пименов Григорий Николаевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

30.10.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1910 году. 79 лет. старость
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Пименов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Карнюшкина Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 24 10 1907 Карнюшкин Василий Степанович 18 Алексеевка 1889 Пименова Дарья Григорьевна 16 Алексеевка 1891
Смерть
30.10.1910
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1910 году. 79 лет. старость
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