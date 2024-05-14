Закуев Шихали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закуев Эфенди Шихалиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1929
Мать ребёнка: Закуева Телесбер
Смерть
Неизвестно