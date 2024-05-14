Закуев Шихали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закуев Шихали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закуев Эфенди Шихалиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1918

Сын: Закуев Эфенди Шихалиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1929

Сын: Закуев Камиль Шахалиевич

Мать ребёнка: Закуева Телесбер

Смерть
Неизвестно

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