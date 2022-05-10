Болотский Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти09.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотская Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотская Раиса Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1940
Сын: Болотский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Болотская Елена Максимовна
Смерть
09.02.1945