Болотский Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотский Иван Николаевич

Болотский Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотская Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотская Раиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотская Елена Максимовна

Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Болотский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Болотская Елена Максимовна

Смерть
09.02.1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.