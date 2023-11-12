Яков Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Михаил Иванов

Мать: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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