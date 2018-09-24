Горячева (Русанова) Ольга Антоновна
Место рождения
Дата рождения13.07.1924
Дата смерти24.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1945
Рождение ребёнка
09.04.1945
Дочь: Парфенова (Горячева) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Горячев Григорий Иванович
Смерть
24.09.2018
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область