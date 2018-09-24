Горячева (Русанова) Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячева (Русанова) Ольга Антоновна

Место рождения

Бирючья Коса, Лиманский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.07.1924

Дата смерти

24.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирючья Коса, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.02.1945

Муж: Горячев Григорий Иванович

Озерновский, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
09.04.1945

Дочь: Парфенова (Горячева) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Горячев Григорий Иванович

Озерновский, Усть-Большерецкий муниципальный район, Камчатский край
Смерть
24.09.2018
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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