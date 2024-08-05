Кошин Дмитрий Захарович
Место рождения
Дата рождения26.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1877 ст.
Отец: Кошин Захар Васильевич
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кошин Лука Дмитрович
Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1911 ст.
Сын: Кошин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
09.02.1914 ст.
Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно