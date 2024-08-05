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Кошин Дмитрий Захарович

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1877 ст.

Отец: Кошин Захар Васильевич

Мать: Кошина Анастасия Яковлевна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Жена: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.12.1904 ст.

Сын: Кошин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кошин Лука Дмитрович

Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.03.1911 ст.

Сын: Кошин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1914 ст.

Сын: Кошин Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кошина (Жгун) Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно

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